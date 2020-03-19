Дмитрий Азаров проверил, не останутся ли самарцы без продуктов
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в гипермаркете "Лента" на Московском шоссе. Накануне жители делились фотографиями пустых полок в магазине и глава регионе решил проверить, что же происходит. По словам сотрудников гипермаркета ажиотажный спрос действительно есть. Покупатели активно сметают с полок крупы, товары личной гигиены и сотрудники не всегда успевают быстро выставлять новый товар.
Но на самом деле никакого дефицита нет, запасы постоянно пополняются. Особенно порадовала губернатора полка с товарами, сделанными в Самарской области: здесь тоже нет никаких перебоев.
На прежнем уровне остались и цены, на товары действуют акции и скидки.
- Потребности Самарского региона закрываются в полном объеме. Никаких ограничений и перебоев с поставками – нет, - отметил Дмитрий Азаров.
В ближайшее время профильное министерство организует встречу с руководством торговых сетей, чтобы обсудить продовольственные запасы.
ИСТОЧНИК KP.RU