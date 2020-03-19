Дмитрий Азаров проверил, не останутся ли самарцы без продуктов

19 Март 2020 2020-03-19T14:37:13+03:00

Губернатор убедился, что в магазинах есть продукты

Ажиотажный спрос был в последние несколько дней, но сейчас ситуация нормализовалась

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в гипермаркете "Лента" на Московском шоссе. Накануне жители делились фотографиями пустых полок в магазине и глава регионе решил проверить, что же происходит. По словам сотрудников гипермаркета ажиотажный спрос действительно есть. Покупатели активно сметают с полок крупы, товары личной гигиены и сотрудники не всегда успевают быстро выставлять новый товар.

Но на самом деле никакого дефицита нет, запасы постоянно пополняются. Особенно порадовала губернатора полка с товарами, сделанными в Самарской области: здесь тоже нет никаких перебоев.

На прежнем уровне остались и цены, на товары действуют акции и скидки.

- Потребности Самарского региона закрываются в полном объеме. Никаких ограничений и перебоев с поставками – нет, - отметил Дмитрий Азаров.

В ближайшее время профильное министерство организует встречу с руководством торговых сетей, чтобы обсудить продовольственные запасы.

ИСТОЧНИК KP.RU