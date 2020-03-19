В Самаре за взятку задержали сотрудницу бюро технической инвентаризации
Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы бюро технической инвентаризации города. Женщина, по версии следствия, в феврале текущего года получила от гражданина 65 тысяч рублей в качестве взятки.
– За эти деньги она должна была изготовить документы для последующего узаконивания перепланировки. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Сейчас оперативники устанавливают все детали происшествия. Сопровождение им оказывают сотрудники ГУ МВД России по региону. После сбора доказательств дело передадут в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU