2020-03-19T15:29:57+03:00
Общество

В Самаре за взятку задержали сотрудницу бюро технической инвентаризации

За деньги она узаконивала перепланировку недвижимости
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование этого дела продолжается ФОТО: СУ СК России по Самарский областиРасследование этого дела продолжается ФОТО: СУ СК России по Самарский области
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Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы бюро технической инвентаризации города. Женщина, по версии следствия, в феврале текущего года получила от гражданина 65 тысяч рублей в качестве взятки.

– За эти деньги она должна была изготовить документы для последующего узаконивания перепланировки. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Сейчас оперативники устанавливают все детали происшествия. Сопровождение им оказывают сотрудники ГУ МВД России по региону. После сбора доказательств дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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