2020-03-19T15:40:12+03:00
Общество

С голоду не умрем: в самарских магазинах достаточно еды

Большие магазины готовы удовлетворить возросший спрос
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре наблюдался повышенный спрос на ряд товаровВ Самаре наблюдался повышенный спрос на ряд товаровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на совещании обсудили, достаточно ли в магазинах города и области продуктов. Выяснилось, что все хорошо. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашкин рассказал, что в регионе зерна достаточно для производства хлеба в течение года. В штатном режиме работают предприятия молочной и мясной промышленности, а на складах имеется внушительный запас овощей.

Министр промышленности Михаил Жданов заметил, что сейчас в торговых сетях повышенный спрос на бакалею, крупу, консервы, чай, салфетки, антисептики, мыло, масло растительное, сахар.

"Товарные запасы пополняются ежедневно. Факты необоснованного роста цен не выявлены. Рост продаж сопоставим с предновогодними праздниками", - отметил Михаил Жданов.

Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов попросил представителей сетей улучшить логистику и попросить сотрудников быстрее выкладывать товары.

- Необходимо создать для граждан все условия, чтоб удовлетворить возросший спрос на товары. Когда люди увидят, что все необходимое есть в наличии, то поймут, что никакого смысла закупаться впрок нет, и спрос вернется к прежним значениям, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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