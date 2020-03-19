2020-03-19T15:40:08+03:00
Общество

Январь стал самым темным месяцем этой зимы в Самарской области

Солнце в первый месяц этого года освещало Самару всего 7 часов
Вера ЦЫГАНКОВА
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Синоптики подвели итоги зимних аномалий этого годаСиноптики подвели итоги зимних аномалий этого годаФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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В этом году зима в Самаре была необычной не только по аномально высоким температурам, но и по количеству солнечного света. Как рассказала начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова, в январе солнца в городе было на 80% меньше, чем обычно.

- Январь этого года оказался самым темным месяцем. Солнца тогда практически не было. За январь в Самаре было только 7 часов солнечного света. И то, это были какие-то непродолжительные моменты в течение суток. Норма же солнечного света для января - 56 часов, - уточнила Анурова.

В феврале, по ее словам, самарцы также недополучили солнца. Оно светило 85 часов вместо 92-х по норме.

Однако, недостаток солнца не отразился на температурном режиме. В Самарской области было аномально тепло.

- Такого длительного периода тепла постоянного в холодное время года в Самарской области не было давно. Если учитывать еще предшествующие октябрь и ноябрь, то почти полгода у нас был повышенный температурный режим. В октябре средняя температура за месяц была выше нормы на 4 градуса, в ноябре - на 1 градус, в декабре на 3 градуса, в январе температура воздуха превышала норму на 8,3 градуса, а в феврале - 6,6 градусов, За первую половину марта у нас тоже повышенный температурный режим на 6,6 градуса.

Если взять весь период в комплексе, такого стабильно высокого температурного режима у нас не было с 1930 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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