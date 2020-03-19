Самарская полиция назвала фейком новость о преступниках-дезинфекторах
Официальный представитель ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн прокомментировал информацию, согласно которой по квартирам самарцев ходят злоумышленники, представляющиеся дезинфекторами от коронавируса. Сообщалось, будто эти люди под предлогом борьбы с вирусом грабят горожан.
– Сообщаем, что данная информация содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, – заявил Гольдштейн.
Правоохранительные органы призывают жителей региона проявлять бдительность, а также ориентироваться на официальные источники информации. Ранее горожан также предупреждали о вертолетах, которые будут распылять дезинфекцию от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU