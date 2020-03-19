2020-03-19T15:47:25+03:00
Общество

Самарская полиция назвала фейком новость о преступниках-дезинфекторах

По информации правоохранителей, подобных фактов не зарегистрировано
Владислав КИРСАНОВ
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Горожан просят опираться на официальную информациюГорожан просят опираться на официальную информациюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Официальный представитель ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн прокомментировал информацию, согласно которой по квартирам самарцев ходят злоумышленники, представляющиеся дезинфекторами от коронавируса. Сообщалось, будто эти люди под предлогом борьбы с вирусом грабят горожан.

– Сообщаем, что данная информация содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, – заявил Гольдштейн.

Правоохранительные органы призывают жителей региона проявлять бдительность, а также ориентироваться на официальные источники информации. Ранее горожан также предупреждали о вертолетах, которые будут распылять дезинфекцию от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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