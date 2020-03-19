В Самаре запретили парковаться рядом с Крымской площадью
Департамент городского хозяйства и экологии Самары заявил об изменениях в движении в районе расположения Шестого кассационного суда и Крымской площади. Там, по словам представителей ведомства, вводится ограничение остановки транспортных средств.
– Указанные ограничения вводятся на основании утвержденного проекта, разработанного Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара, в целях повышения безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении.
Напомним, в конце лета прошлого года была завершена реконструкция Крымской площади. Шестой кассационный суд открылся в конце ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU