Самарские метеорологи сохранили окаменевшее дерево с Антарктиды возрастом 30 миллионов лет

19 Март 2020 2020-03-19T16:41:20+03:00

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Сотрудники Приволжского УГМС хранят не только архивы климатических показателей и аномалий за десятилетия, но и более раритетные элементы природы.

19 марта, на пресс-конференции в преддверии Всемирного дня метеоролога, пресс-секретарь Приволжского УГМС Вячеслав Демин продемонстрировал уникальный экспонат, привезенным им с Антарктиды 30 лет назад.

Им оказалось окаменевшее дерево. По мнению ученных, возраст таких окаменелостей насчитывает 30 миллионов лет.

- Я привез с Антарктиды очень много камней, килограммов 20 наверное, часть из них отдал в музей Приволжского УГМС, а часть экспонатов оставил дома. В том числе у меня осталось и это окаменевшее дерево, которому 30 миллионов лет. В те времена земной шар был по другом накален. Это сейчас в Антарктиде только мох растет, а тогда там росли деревья, был животный мир. Теперь все это под километровым слоем льда, - рассказал Вячеслав Демин.

Возраст подобных окаменелых деревьев насчитывает порядка 30 миллионов летФото: Вера ЦЫГАНКОВА

По его словам, на Антарктиде то и дело находят такие окаменелости.

- На Антарктиде есть так называемые оазисы, 0,3% материка - это горы, которые не заносятся снегом. Именно в тех местах я и нашел эту часть окаменевшего дерева. Большие куски найти сложно, но, кто из участников экспедиций находил, даже из них кубки делали сами на токарных станках.

ИСТОЧНИК KP.RU