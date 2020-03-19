В Самару прибыли два ракетных комплекса «Искандер-М»
Сегодня, 19 марта, в Самару прибыли два комплекса «Искандер-М». Они совершили марш комбинированным способом из Оренбургской области на военный аэродром Кряж. Маршрут растянулся на более чем 200 км.
– Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в параде 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, – сообщает ТАСС со ссылкой на ЦВО России.
В регион прибыли две самоходные установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса. Парад в ознаменовании победы пройдет 9 мая на площади Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU