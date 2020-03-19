В Новокуйбышевске сгорели автомобиль и два гаража

19 Март 2020 2020-03-19T17:24:34+03:00

По словам пожарных, была угроза взрыва газового баллона

Изменить размер текста: A A

Серьезное ЧП сегодня днем, в четверг 19 марта, произошло в поселке Гранный в Новокуйбышевске. На улице Речной произошел пожар.

- Наша команда первый прибыла на место происшествия. Были приняты меры по ликвидации огня. Горели два гаража и машина, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" начальник добровольной пожарной команды Службы спасения Андрей Пожидаев.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как говорят специалисты, все могло закончиться хуже. Была угроза взрыва газового баллона.

Причины случившегося сейчас устанавливают эксперты. Есть версия, что возгорание началось из-за того, что замкнуло аккумулятор в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU