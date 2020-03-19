2020-03-19T17:24:34+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске сгорели автомобиль и два гаража

По словам пожарных, была угроза взрыва газового баллона
Михаил ГОРЮНОВ
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Причины ЧП сейчас выясняют специалистыПричины ЧП сейчас выясняют специалистыФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Серьезное ЧП сегодня днем, в четверг 19 марта, произошло в поселке Гранный в Новокуйбышевске. На улице Речной произошел пожар.

- Наша команда первый прибыла на место происшествия. Были приняты меры по ликвидации огня. Горели два гаража и машина, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" начальник добровольной пожарной команды Службы спасения Андрей Пожидаев.

К счастью, обошлось без пострадавших. Как говорят специалисты, все могло закончиться хуже. Была угроза взрыва газового баллона.

Причины случившегося сейчас устанавливают эксперты. Есть версия, что возгорание началось из-за того, что замкнуло аккумулятор в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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