В Новокуйбышевске сгорели автомобиль и два гаража
Серьезное ЧП сегодня днем, в четверг 19 марта, произошло в поселке Гранный в Новокуйбышевске. На улице Речной произошел пожар.
- Наша команда первый прибыла на место происшествия. Были приняты меры по ликвидации огня. Горели два гаража и машина, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" начальник добровольной пожарной команды Службы спасения Андрей Пожидаев.
К счастью, обошлось без пострадавших. Как говорят специалисты, все могло закончиться хуже. Была угроза взрыва газового баллона.
Причины случившегося сейчас устанавливают эксперты. Есть версия, что возгорание началось из-за того, что замкнуло аккумулятор в автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU