2020-03-19T21:35:04+03:00
Происшествия

В Тольятти рубщик мяса до смерти избил уголовника и оставил его труп на улице

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Фото погибшего опубликовано в социальных сетяхФото погибшего опубликовано в социальных сетяхФото: соцсети
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Вечером 3 марта на лавочке около магазина "Дионис" на улице Мира в Тольятти был обнаружен труп мужчины. Фото несчастного опубликовали в социальных сетях, пользователи предполагали, что человеку стало или он отравился каким-либо гадостями. Как оказалось, здесь не обошлось без преступления.

- Погибшим оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за изнасилование, грабеж и кражу. Внешних признаков насилия на теле не было, но как установили эксперты, смерть наступила от травматического разрыва селезенки, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

Сотрудники уголовного розыска начали искать подозреваемого и вышли на след 36-летнего рубщика мяса одной из известных сети магазинов. Он тоже имел проблемы с законом - отвечал за угон авто.

По версии следствия, злоумышленник избил свою жертву руками и ногами в ходе внезапном возникшей ссоры. Он уже задержан и обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшему. Расследование сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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