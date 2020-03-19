В Тольятти объявился водитель, который нарушал ПДД 1336 раз

19 Март 2020 2020-03-19T21:49:45+03:00

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В Тольятти объявился злостный нарушитель правил дорожного движения. Автолюбителя привлекали к административной ответственности за это аж 1336 раз!

- Согласно сведениям, содержащимся в банке данных Госавтоинспекции, на сегодняшний день 72 человек в России имеют свыше одной тысячи неуплаченных штрафов. Один из этих граждан зарегистрирован в нашем городе, - рассказали в ГИБДД Тольятти.

В ГАИ отметили, что их сотрудники совместного с судебными приставами приняли меры на задержание и арест машины должника. Кроме того, в отношении него за неуплату штрафов составлено 28 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Полицейские напоминают, что узнать о своих долгах по штрафам за нарушения ПДД РФ можно на официальном сайте УФССП в разделе "Банк данных", а также обратившись в подразделение ГИБДД У МВД России по г. Тольятти (Л. Толстого, 39, тел. 93-60-41) и в межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти (ул. Громовой, 24, тел. 24-19-05). В случае, если вы уклоняетесь от уплаты долгов, наказание будет неотвратимым.

ИСТОЧНИК KP.RU