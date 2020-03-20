Устроился работать курьером: в Самаре будут судить 36-летнего закладчика

20 Март 2020 2020-03-20T08:28:19+03:00

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Самарские следователи направили в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. По версии правоохранителей, 36-летний мужчина делал закладки на территории Октябрьского района Самары. Мужчина при задержании выложил из куртки 20 свертков с запрещенным веществом.

– Сам подозреваемый заявил, что через интернет устроился на работу курьером. Неизвестный через тайник передал ему 5 свертков с наркотиками общей массой 0,50 грамм. Задержанный решил сотрудничать со следствием, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину будут судить по трем делам, которые объединили в одно. Материалы отправлены в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Сам задержанный сейчас находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU