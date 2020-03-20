В Самаре запретят проплывать под Сокским мостом

20 Март 2020 2020-03-20T08:49:52+03:00

Это связанно со строительством нового моста через реку

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В этом году, в Самаре запланировано строительство нового мостового перехода через реку Сок. Напомним, рядом с уже действующим мостом появится новый, а старый планируется отремонтировать. Длина путепровода составит 2 километра. Движение по нему будет двухполосным.

– На период навигации будет перекрыто движение маломерного флота. При этом движение по основному судовому ходу останется открытым, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Владельцев лодок попросили соблюдать схему движения в целях безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU