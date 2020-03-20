Житель Тольятти «вписал» в свою квартиру 28 иностранцев

20 Март 2020 2020-03-20T09:48:14+03:00

Задержанному грозит до трех лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет приехавших из других государств людей. 38-летний местный житель незаконно прописал в своей квартире на улице Железнодорожной в Комсомольском районе города 28 иностранцев.

– Нарушитель прекрасно знал, что за подобные действия его ждет ответственность, но все равно пошел на преступление. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что планировал помочь знакомым. Теперь ему грозит серьезное наказание. Максимальная санкция подразумевает три года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU