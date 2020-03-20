У самарского аэропорта появилось свое такси
Международный аэропорт Курумоч выбрал компанию, которая будет заниматься перевозками пассажиров. Ей стала фирма Такси «Элит». Стойка для заказа такси находится в зоне выдачи багажа.
– Автопарк такси «Элит» состоит из новых автомобилей Skoda Octavia, Skoda Rapid, Skoda Superb, Volkswagen jetta. Автомобили официального перевозчика имеют возможность заезда и стоянки на первой линии аэропорта, – сообщает пресс-служба Курумоча.
Стойка для заказа такси располагается в зоне выдачи багажа. Клиенты могут оплачивать поездку картой, также возможно онлайн-бронирование автомобиля любого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU