У самарского аэропорта появилось свое такси

20 Март 2020 2020-03-20T10:18:34+03:00

Для клиентов будет возможность оплаты поездки картой Фото: Архив "КП"

Автомобили могут заезжать на стоянки первой линии

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Международный аэропорт Курумоч выбрал компанию, которая будет заниматься перевозками пассажиров. Ей стала фирма Такси «Элит». Стойка для заказа такси находится в зоне выдачи багажа.

– Автопарк такси «Элит» состоит из новых автомобилей Skoda Octavia, Skoda Rapid, Skoda Superb, Volkswagen jetta. Автомобили официального перевозчика имеют возможность заезда и стоянки на первой линии аэропорта, – сообщает пресс-служба Курумоча.

Стойка для заказа такси располагается в зоне выдачи багажа. Клиенты могут оплачивать поездку картой, также возможно онлайн-бронирование автомобиля любого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU