Мужчина из Таджикистана пытался провезти в Самару запрещенные лимоны
Житель Таджикистана пытался провести в своем багаже продукцию высокого фитосанитарного риска. Гражданин вез с собой 5 килограммов лимонов. При этом у него был недействительный сертификат на продукцию, но он был оформлен после введения ограничения на ввоз.
– Всего с начала года в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на рейсах, прибывших из республики Таджикистан, выявлено 10 недействительных сертификатов. Запрещенная к ввозу подкарантинная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания, – говорится в сообщении Россельхознадзора по Самарской области.
Ограничение действует с 2012 года. Однако жители соседних государств регулярно пытаются привезти запрещенные крупы, фрукты, орехи и сухофрукты.
ИСТОЧНИК KP.RU