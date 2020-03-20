Мужчина из Таджикистана пытался провезти в Самару запрещенные лимоны

20 Март 2020 2020-03-20T10:39:58+03:00

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Житель Таджикистана пытался провести в своем багаже продукцию высокого фитосанитарного риска. Гражданин вез с собой 5 килограммов лимонов. При этом у него был недействительный сертификат на продукцию, но он был оформлен после введения ограничения на ввоз.

– Всего с начала года в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на рейсах, прибывших из республики Таджикистан, выявлено 10 недействительных сертификатов. Запрещенная к ввозу подкарантинная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания, – говорится в сообщении Россельхознадзора по Самарской области.

Ограничение действует с 2012 года. Однако жители соседних государств регулярно пытаются привезти запрещенные крупы, фрукты, орехи и сухофрукты.

ИСТОЧНИК KP.RU