Груда искореженного металла: в Новокуйбышевске столкнулись «десятка» и «Вольво»
Вчера, 19 марта, в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. 40-летний водитель «десятки» двигался по улице Дзержинского. Во время левого поворота он не пропустил ехавший по встречной полосе «Вольво», которым управлял 56-летний мужчина. В результате иномарка на полном ходу влетела в правый бок легковушки.
– Водитель отечественного автомобиля получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков, которые его госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU