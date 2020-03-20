2020-03-20T10:53:01+03:00
Общество

Груда искореженного металла: в Новокуйбышевске столкнулись «десятка» и «Вольво»

Срочная госпитализация понадобилась водителю отечественного авто
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяСотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 19 марта, в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. 40-летний водитель «десятки» двигался по улице Дзержинского. Во время левого поворота он не пропустил ехавший по встречной полосе «Вольво», которым управлял 56-летний мужчина. В результате иномарка на полном ходу влетела в правый бок легковушки.

– Водитель отечественного автомобиля получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков, которые его госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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