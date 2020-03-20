В Самаре прокуратура потребовала от "Фонда капитального ремонта" доделать крышу в доме пенсионера

20 Март 2020 2020-03-20T11:00:24+03:00

Нарушения по решению суда должны быть устранены в ближайшее время

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В работе "Фонда капитального ремонта" Самарской области выявлены нарушения. Допущены они оказались при проведении работ в жилом доме № 98 на улице Физкультурной. В результате допущенных оплошностей пострадали ни в чем неповинные люди.

- Фондом не осуществлен контроль сроков завершения работ по ремонту крыши, истекших 31 января 2019 года. В связи с этим прокуратура обратилась в суд в интересах собственника помещения - пенсионера. Мы требовали, чтобы фонд завершил работы в полном объеме, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Решением Ленинского районного суда 17 марта требования надзорного ведомства были удовлетворены. Исполнение судебного акта прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU