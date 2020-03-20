2020-03-20T11:19:34+03:00
Происшествия

Таксист избил пьяного посетителя самарского ночного клуба и отобрал у него дорогостоящую цепочку с крестиком

Преступника поймали и приговорили к 8 месяцам колонии
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассмотрели в Промышленном районном судеДело рассмотрели в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре вынесли приговор 26-летнему Рубену Г. Молодого человека признали виновным в разбойном нападении. Жертвой парня стал 34-летний Алексей К.

Все произошло 30 июля 2019 года примерно в 3-30 ночи. Алексей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился возле ночного клуба "Метелица" на Революционной. Он увидел машину такси, за рулем которой был как раз Рубен, и попросил отвезти его до дома на улицу Калинина. Водитель согласился, а во время поездки увидел у пассажира золотую цепочку с крестиком и решил ее прибрать к рукам.

- Обвиняемый довез потерпевшего по указанному адресу, дождался, пока он выйдет из салона, а затем пошел за ним и напал на него. Нанес несколько ударов по лицу и повалил на землю, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая на судебном процессе представляла сторону обвинения.

Рубен, заметив, что его жертва уже не может оказывать сопротивления, сорвал с шеи мужчины цепочку с крестиком и скрылся. Врачи позже диагностировали пострадавшему двусторонний перелом нижней челюсти. Что же касается похищенного - то ущерб был оценен в 50 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли сотрудники полиции. Дело рассматривали в Промышленном районном суде областной столицы.

В ходе заседаний Рубен полностью признал свою вину. Его причастность к преступлению подтвердили свидетели и улики.

- Суд с учетом мнения прокурора, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, - отметили в надзорном ведомстве.

В законную силу приговор еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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