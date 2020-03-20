Погиб под грунтом: под Самарой рабочего в котловане засыпало землей

20 Март 2020 2020-03-20T11:27:14+03:00

На месте работали спасатели с альпинистским снаряжением ФОТО: ПСС по Самарской области

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Вчера, 19 марта, в Самарской области произошла трагедия. В районе поселка Стройкерамика на территории частного бетонного завода рабочего засыпало землей в котловане.

– 51-летний мужчина мужчина проводил земляные работы, когда талые воды начали размывать грунт. Рабочий не успел покинуть место обвала и погиб, – сообщает ПСС по Самарской области.

Администрация района прислала спецтехнику. Экскаватор расчистил предполагаемое месторасположение тела погибшего. С помощью альпинистского снаряжения удалось извлечь мужчину из под земли. Теперь установлением всех причин происшествия займутся сотрудники МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU