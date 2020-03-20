У правительства Самарской области новый заместитель председателя

20 Март 2020 2020-03-20T11:36:02+03:00

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Сегодня, 20 марта, в правительстве Самарской области произошло новое назначение. Заместитем председателя назначена Наталья Катина, ранее работавшая руководителем главного управления организации торгов Самарской области.

– Хотелось бы пожелать Наталье успехов в непростой работе. Хочется верить, что задачи, стоящие перед правительством региона, будут успешно реализованы, – заявил губернатор области Дмитрий Азаров.

Отмечается, что Наталья Катина будет курировать финансово-экономический блок. В 2007 году она работала в департаменте строительства и архитектуры Самары. Также она в течение нескольких лет работала консультантом в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

ИСТОЧНИК KP.RU