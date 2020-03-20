В Самаре 26-летний водитель сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку

20 Март 2020 2020-03-20T11:56:20+03:00

Ребенок с серьезными травмами был доставлен в больницу ФОТО: Госавтоинспекция Самары

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Вчера вечером, 19 марта, в Самаре произошло ДТП на улице Батайской. 26-летний водитель «Лады» не пропустил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы.

– После столкновения школьницу отбросило на припаркованную иномарку. Она была срочно доставлена в больницу. Напоминаем водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, – сообщили в госавтоинспекции Самары.

Правоохранители также отмечают, что наезды на пешеходов являются самым распространенным видом ДТП. При этом зачастую они происходят на специально обозначенных местах. Это отягчает ответственность водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU