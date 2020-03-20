2020-03-20T13:18:50+03:00
Общество

Там бомба! В Самаре эвакуировали ТЦ в центре города

Сейчас на месте работают правоохранительные органы
Владислав КИРСАНОВ
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Сейчас здание ТЦ «Опера» проверяют на наличие взрывных устройствСейчас здание ТЦ «Опера» проверяют на наличие взрывных устройствФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 20 марта, в Самаре произошло ЧП на улице Ленинградской. Неизвестный позвонил в экстренные службы и заявил, что ТЦ «Опера» заминирован.

– Поступил анонимный звонок на линию 112 с информацией о том, что в торговом центре заложена бомба. Оперативники прибыли на место, оцепили подход к зданию, а также эвакуировали людей, – сообщили «Комсомольской правде-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте. Они проводят все необходимые мероприятия по поиску потенциальных взрывных устройств. Проход по улице Ленинградской на данный момент закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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