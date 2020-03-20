Там бомба! В Самаре эвакуировали ТЦ в центре города

20 Март 2020 2020-03-20T13:18:50+03:00

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Сегодня, 20 марта, в Самаре произошло ЧП на улице Ленинградской. Неизвестный позвонил в экстренные службы и заявил, что ТЦ «Опера» заминирован.

– Поступил анонимный звонок на линию 112 с информацией о том, что в торговом центре заложена бомба. Оперативники прибыли на место, оцепили подход к зданию, а также эвакуировали людей, – сообщили «Комсомольской правде-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте. Они проводят все необходимые мероприятия по поиску потенциальных взрывных устройств. Проход по улице Ленинградской на данный момент закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU