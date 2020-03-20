2020-03-20T12:52:49+03:00
Происшествия

Нагло обворовали 82-летнюю старушку: жители Самарской области украли у пенсионерки из Перми 800 тысяч рублей

Мужчин задержали на территории 63-го региона [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Свой автомобиль они сожгли, пытаясь замести следыСвой автомобиль они сожгли, пытаясь замести следыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области при помощи бойцов Росгвардии региона удалось задержать трех подозреваемых в грабеже. Мужчины, которым 42, 27 и 22 года обворовали 82-летнюю старушку из Перми. Дело в том, что они пообещали пенсионерке вернуть деньги, которые якобы требовались на лечение их родственнику, с процентами. Мужчины забрали у жещнины порядка 800 тысяч рублей.

– В отделении банка у пожилой вкладчицы сотрудники не поинтересовались, осознает ли она цель снятия всех средств. При этом один из преступников наблюдал за действиями потерпевшей и кассиров. После того как бабушка передала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург, – сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

После этого злоумышленники сожгли свою легковушку, чтобы замести следы. Правоохранители проверяют подозреваемых на аналогичные преступления.

В Самарской области задержали преступников 20.03.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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