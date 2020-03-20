2020-03-20T12:57:48+03:00
Общество

"Нужно найти "фишку": Дмитрий Азаров рассказал, каким должен стать Загородный парк после реконструкции

Реконструировать парк будут в несколько этапов
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Проекты реконструкции парка. Фото: Союз архитекторовПроекты реконструкции парка. Фото: Союз архитекторов
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В Самаре обсудили будущее Загородного парка. Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по обсуждению концепции этого знакового для горожан места. Лучший проект его реконструкции выбирали по конкурсе, лучшими стали шесть работ, затем за них голосовали горожане. Большинство одобрили тот проект, в котором парк представляется экологической нишей большого города. Теперь начались обсуждения реализации проекта Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев отметил, что модернизировать парк будут комплексно, параллельно решив вопрос с парковочными местами около Загородного и благоустройством набережной.

- Должна быть какая-то доминанта, отличительная черта парка. Хотелось бы получить архитектурный объект, который стал бы визитной карточкой не только Загородного парка, но, возможно, и всего города. Давайте в техзадании это пропишем, - высказал свои пожелания Дмитрий Азаров.

Также министр строительства рассказал, что реконструкция пройдет в несколько этапов. Финасироваться работы будут как из бюджета, так и за счет ГЧП. Дмитрий Азаров рекомендовал не ограничиваться лишь территорий Самарской области, а искать партнёров и также и в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Нужно найти "фишку": Дмитрий Азаров рассказал, каким должен стать Загородный парк после реконструкции
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