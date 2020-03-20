Чиновникам Самары дали миллиард

20 Март 2020 2020-03-20T14:15:24+03:00

Средства выделены в бюджете города на 2020 год

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Депутаты Думы Самары рассмотрели поправки к городскому бюджету на 2020-2022 годы. Вопрос обсудили на прошедшем 19 марта заседании представительного органа.

Как сообщает «СитиТрафик», среди прочих расходов были поддержаны и расходы на органы местного самоуправления, которые увеличились почти на 5 млн рублей. В итоге содержание чиновничьего аппарата обойдется городскому бюджету 2020 года в 1 млрд рублей.

При этом на исполнение переданных государственных полномочий потратят 85 млн рублей из указанной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU