Молодой угонщик: в Самарской области задержали несовершеннолетнего, который планировал продать «шестерку» на запчасти

20 Март 2020 2020-03-20T13:38:23+03:00

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Сотрудники ГИБДД кинельского отдела полиции обнаружили на автодороге «Самара-Бугуруслан» молодого парня, который угнал из Кинеля старенькую «шестерку». Некоторое время назад оперативникам поступила ориентировка на эту машину.

Как рассказал сам 17-летний задержанный, он спокойно проник в открытый автомобиль, внутри которого были ключи зажигания. В бензобаке находилось около 15 литров бензина.

– Подозреваемый ранее был судим за имущественное преступление. Он собирался разобрать автомобиль и сбыть его частями, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Автомобиль удалось вернуть законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU