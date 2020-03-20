Молодой угонщик: в Самарской области задержали несовершеннолетнего, который планировал продать «шестерку» на запчасти
Сотрудники ГИБДД кинельского отдела полиции обнаружили на автодороге «Самара-Бугуруслан» молодого парня, который угнал из Кинеля старенькую «шестерку». Некоторое время назад оперативникам поступила ориентировка на эту машину.
Как рассказал сам 17-летний задержанный, он спокойно проник в открытый автомобиль, внутри которого были ключи зажигания. В бензобаке находилось около 15 литров бензина.
– Подозреваемый ранее был судим за имущественное преступление. Он собирался разобрать автомобиль и сбыть его частями, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Автомобиль удалось вернуть законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU