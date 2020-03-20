Узнали, как будет работать МФЦ в Самаре из-за угрозы коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T15:05:01+03:00

График работы МФЦ в Самаре изменится с 23 марта 2020 года

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Стало известно, что в работе МАУ городского округа Самара "МФЦ" вводится с 23 марта 2020 года ряд ограничений. Эти меры временные и направлены на то, чтобы в Самаре не было возможностей для распространения новой коронавирусной инфекции.

Принимать документы и выдавать готовые результаты будут только по предварительной записи. В Центральном отделении - выдавать готовый результат будут в порядке живой очереди.

Записаться на прием можно на официальном сайте организации и в мобильном приложении МФЦ Самарской области. Скачать его можно в Магазине Гугл и AppStore.

Также обратиться по поводу записи можно по телефону 8(846) 205-77-48.

При этом записаться в МФЦ через Интернет смогут и те, кто не имеет регистрации на портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU