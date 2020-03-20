Самарским школьникам утвердили дистанционное обучение до 12 апреля
Министерство образования и науки Самарской области объявили продление дистанционного обучения в школах региона. Оно продлится до 12 апреля. В то же время в большинстве учебных заведений в понедельник, 23 марта, начнутся весенние каникулы.
– Мы понимаем, что те рекомендации, которые на днях были получены от министра просвещения России, логичные. Поэтому дистанционное обучение мы продлим до 12 апреля, – заявила и.о. министра образования и науки региона Светлана Бакулина.
Отметим, что в регионе зафиксирована повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет этот порог значительно превышен.
ИСТОЧНИК KP.RU