Самарским школьникам утвердили дистанционное обучение до 12 апреля

20 Март 2020 2020-03-20T16:18:35+03:00

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Министерство образования и науки Самарской области объявили продление дистанционного обучения в школах региона. Оно продлится до 12 апреля. В то же время в большинстве учебных заведений в понедельник, 23 марта, начнутся весенние каникулы.

– Мы понимаем, что те рекомендации, которые на днях были получены от министра просвещения России, логичные. Поэтому дистанционное обучение мы продлим до 12 апреля, – заявила и.о. министра образования и науки региона Светлана Бакулина.

Отметим, что в регионе зафиксирована повышенная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет этот порог значительно превышен.

ИСТОЧНИК KP.RU