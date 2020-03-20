2020-03-20T16:43:08+03:00
Общество

"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе

На эти цели власти региона выделили 14 млн рублей
Сергей СМИРНОВ
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В Самарской области обустроят обсерватор для лиц, прибывших с территорий с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

На эти цели из резервного фонда областного правительства выделено 14 млн рублей. Сам обсерватор появится в Кинель-Черкасском районе на базе санатория "Колос". Также сообщается, что штат организации укомплектован, врачи дали согласие работать в немного опасном месте. В любом случае, защита здесь будет организована на высшем уровне.

Пока о строительстве каких-то дополнительных обсерваторов власти не сообщают. Всего на территории региона по официальным данным зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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