"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе

20 Март 2020 2020-03-20T16:43:54+03:00

В обсерваторе будут предоставлять места тем, кто должен самоизолироваться, а дома таких условий нет

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В Самарской области обустроят обсерватор для лиц, прибывших с территорий с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

На эти цели из резервного фонда областного правительства выделено 14 млн рублей. Сам обсерватор появится в Кинель-Черкасском районе на базе санатория "Колос". Также сообщается, что штат организации укомплектован, врачи дали согласие работать в немного опасном месте. В любом случае, защита здесь будет организована на высшем уровне.

Пока о строительстве каких-то дополнительных обсерваторов власти не сообщают. Всего на территории региона по официальным данным зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU