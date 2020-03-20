"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
В Самарской области обустроят обсерватор для лиц, прибывших с территорий с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.
На эти цели из резервного фонда областного правительства выделено 14 млн рублей. Сам обсерватор появится в Кинель-Черкасском районе на базе санатория "Колос". Также сообщается, что штат организации укомплектован, врачи дали согласие работать в немного опасном месте. В любом случае, защита здесь будет организована на высшем уровне.
Пока о строительстве каких-то дополнительных обсерваторов власти не сообщают. Всего на территории региона по официальным данным зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU