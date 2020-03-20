Рабочие приступили к бетонированию транспортной развязки Фрунзенского моста
В Самаре продолжается строительство второго этапа Фрунзенского моста. Сейчас работы ведутся на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, улицы Уральской и Утеевской. Подрядчик приступил к бетонированию подпорной стены будущего путепровода.
– Для бетонирования подпорной стены сначала устраивается песчаное основание, устанавливаются арматурные каркасы, потом проводится заливка бетона. На объекте работает порядка 50 человек, при необходимости подключаем вторую смен, – заявил прораб «Самаратрансстроя» Александр Корки.
Также начата заготовка материалов для обустройства фундамента опор путепровода через железнодорожные пути. Реализация второго этапа обеспечит проектную пропускную способность и обеспечит дополнительный выезд из Самары. Стоимость работ составляет – 5,5 млрд рублей. Срок завершения – ноябрь 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU