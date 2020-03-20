В Самаре медики получат надбавку за работу с больными коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T18:29:59+03:00

Дмитрий Азаров пообещал доплаты тем, кто борется с коронавирусом в Самаре, уже в марте

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал надбавку за сложные условия работы врачам, которые сейчас работают с больными коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Россия 24.

"Уже в расчетных листках за март все врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией, получат надбавку не менее 30% за особые условия работы. Кроме этого Татьяна Голикова сообщила, что будут выделены дополнительные средства из резервного фонда на оплату такого особенного труда медиков. Эти решения уже приняты", - отметил Дмитрий Азаров.

Он также подчеркнул, что сегодня врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом в регионе. И им будет оказываться всяческая поддержка.

Также глава региона подчеркнул, что сейчас под медицинским наблюдением после поездок находятся 1343 человека, обследовано 2549 человек. В Самарской области есть 1353 аппарата искусственной вентиляции легких. Еще регион в скором времени получит 16 таких аппаратов.

Пока известно, что больные коронавирусом в Самарской области находятся в больнице №5 в Тольятти и в больнице № 6 в Самаре

ИСТОЧНИК KP.RU