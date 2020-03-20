2020-03-20T20:45:33+03:00
Спорт

Защитник «Крыльев Советов»: «Коронавирус – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день»

Команда приступит к тренировкам в понедельник, 23 марта
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблицеКоманда находится на предпоследнем месте в турнирной таблицеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о пандемии коронавируса. По его словам, во время перерыва в чемпионате он поддерживает форму в тренажерном зале, а также выполняет упражнения дома.

– Насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных — это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день, – цитирует слова футболиста Sport24.ru.

Отметим, что самарцы занимают предпоследнее место после 22 матчей. Они вернутся к тренировкам в понедельник, 23 марта. Сегодня также стало известно, что в Самарской области уже девять заболевших коронавирусом.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защитник «Крыльев Советов»: «Коронавирус – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день»
В Самарской области будут выпускать антисептики для рук
В Самаре появился еще один многоканальный телефон горячей линии по коронавирусу
Решил похулиганить: мужчина, ложно сообщивший о заминировании ТЦ, получил тюремный срок
В Самаре медики получат надбавку за работу с больными коронавирусом
Самарцам-путешественникам, которые не хотят идти на карантин, пригрозили уголовной ответственностью
В Самарской области обследовано на коронавирус более 2,5 тысяч человек
«Я думал, что просто простудился»: житель Самары, заболевший коронавирусом, рассказал о своей жизни в изоляции
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 20 марта выросло на четыре человека
Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Рабочие приступили к бетонированию транспортной развязки Фрунзенского моста
"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
"Обсерватор" для возможных носителей коронавируса построят в Кинель-Черкасском районе
В Самаре снесут незаконное кафе «Рахиб», расположенное у памятника шоферам ВОВ
Самарским школьникам утвердили дистанционное обучение до 12 апреля
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту
В Самарской области в сарае нашли труп 13-летнего мальчика
Губернатор Самарской области расскажет всю правду о коронавирусе
Билайн упрощает для абонентов звонки на горячие линии по теме противодействия коронавирусу
Официально: в Самаре нет первой погибшей от коронавируса
Стали известны подробности о минировании ТЦ «Опера»