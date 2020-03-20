Защитник «Крыльев Советов»: «Коронавирус – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день»

20 Март 2020 2020-03-20T20:45:33+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о пандемии коронавируса. По его словам, во время перерыва в чемпионате он поддерживает форму в тренажерном зале, а также выполняет упражнения дома.

– Насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста зараженных — это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день, – цитирует слова футболиста Sport24.ru.

Отметим, что самарцы занимают предпоследнее место после 22 матчей. Они вернутся к тренировкам в понедельник, 23 марта. Сегодня также стало известно, что в Самарской области уже девять заболевших коронавирусом.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU