2020-03-20T21:48:06+03:00
Общество

Животное на улице: в Тольятти на девочку напала агрессивная обезьяна

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Спасатели поймали агрессивное животноеСпасатели поймали агрессивное животное
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Сегодня днем, 20 марта, в Тольятти произошел невероятный случай. По улице бегала обезьяна. Очевидцы попытались заснять животное на видео, но то оказалось очень агрессивным. Так, оно напало на девочку.

– В Тольятти бегает обезьяна, по Мира, 137. Укусила, звонили в 112. Ничем не смогли помочь, – сообщила пострадавшая в социальных сетях.

Директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев позже сообщил, что обезьяну поймали спасатели. Животное поместили в ветеринарную клинику, сейчас разыскивают его хозяев. Как вышло так, что примат оказался на улице, пока остается неизвестным.

Обезьяна напала на девочку в Тольятти 20.03.20.На улицах Центрального района Тольятти невесть откуда взялась обезьяна. Причем довольно агрессивная по отношению к людям. Видеодоказательство необычного зрелища появилось в сети. Девочка всего лишь хотела сфотографировать обезьяну, а та её укусила. В Тольятти бегает обезьяна, по Мира, 137. Укусила, звонили в 112. Ничем не смогли помочь . Директор МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" Андрей Дербенев сообщил, что обезьяну отловили спасатели. Животное поместили в ветеринарную клинику, в настоящее время идет поиск его хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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