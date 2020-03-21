В пожаре на Металлурге в Самаре погибли три человека

21 Март 2020 2020-03-21T09:20:30+03:00

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В ночь с пятницы на субботу в Кировском районе Самары начался пожар в частном доме. Пожарным сообщение о ЧП по адресу ул.Енисейская, 18а поступило вскоре после полуночи - 21 марта в 00.13.

На место выехали пожарные машины, к их приезду зарево пожара уже освещало весь частный сектор. Соседи из близлежащих домов с ужасом смотрели на полыхающее строение - тем более, что хозяев дома на улице не было, а значит, они остались внутри.

С огнем боролись 16 пожарных машин и 49 человек, пламя пытались сбить почти полтора часа. Окончательно потушили пожар уже около половины второго ночи.

К сожалению, в пожаре погибли три человека. Их личности сейчас устанавливаются. Из-за чего начался пожар, почему так быстро заполыхал весь дом и как получилось, что люди не смогли спастись, теперь будут разбираться эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU