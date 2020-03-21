Справки поставили на поток: в Самаре будут судить врача и двух посредников за оформление инвалидности за деньги

21 Март 2020 2020-03-21T10:44:57+03:00

По версии следствия, пациенты платили от 70 до 320 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре под суд отдали врача больницы имени Семашко и еще двух человек, их обвиняют в получении взяток за оформление документов для получения инвалидности.

Следователи говорят, что обвинение предъявлено врачу-нейрохирургу ГБУЗ СО СГКБ № 2 Евгению Козлову, а также двум его предполагаемым сообщникам - Любови Ивановой и Борису Черняку, последний, по данным силовиков, уже имеет судимости.

Правоохранительные органы считают, что инициатором аферы стал именно Черняк: это он предложил Ивановой и Козлову за взятки оформлять документы, которые людям нужны для получения инвалидности. Следствие в итоге насчитало 11 эпизодов на сумму 2,77 млн рублей, пациенты платили от 70 до 320 тысяч рублей.

- Когда мы разместили на сайте информацию о возбуждении этого уголовного дела с разъяснением, что если человек, который дал взятку, сообщит о преступлении, то его освободят от уголовной ответственности, то к нам стали поступать сообщения от граждан - так стало известно еще о нескольких эпизодах, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в региональном Следственном комитете.

Трем фигурантам этого уголовного дела в итоге предъявили обвинение по ч.5 ст.290 УК РФ "Обещание или предложение посредничества во взяточничестве", санкции которой предусматривают штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU