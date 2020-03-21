В Самаре таксист сбил пешехода

21 Март 2020 2020-03-21T11:59:55+03:00

Мужчина попал в больницу, у него пострадали ноги

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20 марта рано утром в Самаре водитель такси сбил 73-летнего мужчину. ЧП произошло в районе остановки "Заготзерно", расположенной на Пугачевском тракте.

- По предварительным данным, такси двигалось по Пугачевскому тракту со стороны Ново-Молодежного переулка в направлении Саратовского переулка, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД. - Пешеход в это врем переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Пенсионера с травмами ног увезли в больницу. В таксиста все документы оказались в порядке: путевой лист, медицинский и техосмотр, все необходимые разрешения и лицензии у него при себе были.

Мог ли он избежать аварии и кто виноват в ДТП, теперь предстоит выяснить полиции, силовики уже начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU