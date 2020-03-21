2020-03-21T12:27:32+03:00
Общество

Рыбка с сюрпризом: в Роспотребнадзоре рассказали, почему в Сызрани изъяли из продажи 110 кг рыбы

Ведомство проверяло продукцию на паразитов, пестициды и наличие положенной по закону маркировки
Александра БУДАЕВА
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Не вся рыба, которая продается в магазинах и может попасть на стол, полезна для здоровьяНе вся рыба, которая продается в магазинах и может попасть на стол, полезна для здоровьяФото: Сергей КУРОЧКИН
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В Самарской области за прошлый год сотрудники Роспотребнадзора проверили 336 цехов, магазинов и ресторанов на соблюдение нормативов по работе с рыбой.

На исследование взяли 206 проб, которые проверили на паразитов, пестициды, плюс в торговых точках просили предъявить документы на продукции и показать, где у нее можно увидеть положенную по закону маркировку. Паразитов нигде не обнаружили, но по остальным показателям претензии у надзорного ведомства возникли.

К примеру, в Сызранском и Шигонском районах с продажи сняли 110 кг рыбы, потому что у продукции не было маркировки, предусмотренной законодательством. Следовательно, она могла быть опасна.

Всего же по области за прошлый год специалисты Роспотребнадзора забраковали 600 кг рыбной продукции - причем по тем же основаниям (нет маркировки и документов). На проштрафившиеся торговые точки составили протоколы, вынесли им предупреждения и наложили штрафы на 722 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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