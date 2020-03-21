Рыбка с сюрпризом: в Роспотребнадзоре рассказали, почему в Сызрани изъяли из продажи 110 кг рыбы
В Самарской области за прошлый год сотрудники Роспотребнадзора проверили 336 цехов, магазинов и ресторанов на соблюдение нормативов по работе с рыбой.
На исследование взяли 206 проб, которые проверили на паразитов, пестициды, плюс в торговых точках просили предъявить документы на продукции и показать, где у нее можно увидеть положенную по закону маркировку. Паразитов нигде не обнаружили, но по остальным показателям претензии у надзорного ведомства возникли.
К примеру, в Сызранском и Шигонском районах с продажи сняли 110 кг рыбы, потому что у продукции не было маркировки, предусмотренной законодательством. Следовательно, она могла быть опасна.
Всего же по области за прошлый год специалисты Роспотребнадзора забраковали 600 кг рыбной продукции - причем по тем же основаниям (нет маркировки и документов). На проштрафившиеся торговые точки составили протоколы, вынесли им предупреждения и наложили штрафы на 722 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU