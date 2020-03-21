2020-03-21T13:52:48+03:00
Происшествия

Появилось видео столкновения трех автомобилей на ул.Солнечной в Самаре

Виновник аварии, возможно, был пьян, активисты "Ночного патруля" утверждают, что он к тому же уже имеет судимость за то же нарушение
Александра БУДАЕВА
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Предполагаемый виновник аварии также получил травмуПредполагаемый виновник аварии также получил травмуФото: принтскрин видео.
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Вчера вечером в Самаре на ул.Солнечной столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, Subaru ехал по ул.Солнечной со стороны ул.Губанова в направлении 8-й просеки. На подъезде к перекрестку он наехал колесом на бордюр, после чего машину выбросило прямо на две легковушки - Hyundai и Volkswagen, которые в это время стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Травмы получили двое: водитель Subaru и женщина-пассажир из Volkswagen

- Водителю автомобиля "Субару" было предложено пройти медицинское освидетельствование, он отказался, - рассказали также корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД.

Как сообщают активисты "Ночного патруля", 35-летний мужчина, который управлял Subaru, уже попадался на пьянстве за рулем

- Он был судим за «пьяное» ДТП со смертельным исходом! - пишут активисты в своей группе в соцсетях.

По факту произошедшего в полиции уже начали проверку. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Видео столкновения трех автомобилей на ул.Солнечной в Самаре.Видео выложили у себя на страничке в соцсетях активисты "Ночного патруля"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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