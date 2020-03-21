Две "Лады" не поделили дорогу в Безенчук

21 Март 2020 2020-03-21T19:05:06+03:00

По предварительным данным, "Гранты" нарушил правила расположения машины на проезжей части Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В аварии пострадала девушка, к счастью, она была пристегнута ремнем безопасности

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Вечером 20 марта на автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись "Приора" и "Гранта", первая ехала со стороны Самары в направлении Безенчука, вторая, наоборот, из Безенчука в Самару. На 50 км этой автодороги в 18.45 и произошло ДТП.

- По предварительным данным, 22-летний водитель "Гранты" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за этого и произошло столкновение, - говорят в областном МВД.

В ДТП пострадала 29-летняя девушкаФото: ГУ МВД России по Самарской области

В ДТП пострадала 29-летняя девушка, она сидела на пассажирском сидении "Гранты", по данным полиции, она была пристегнута ремнем безопасности, что, возможно, спасло ей жизнь. Однако помощь медиков ей все равно потребовалась, и пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

В причинах произошедшего продолжает разбираться полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU