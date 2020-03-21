Две "Лады" не поделили дорогу в Безенчук
Вечером 20 марта на автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись "Приора" и "Гранта", первая ехала со стороны Самары в направлении Безенчука, вторая, наоборот, из Безенчука в Самару. На 50 км этой автодороги в 18.45 и произошло ДТП.
- По предварительным данным, 22-летний водитель "Гранты" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за этого и произошло столкновение, - говорят в областном МВД.
В ДТП пострадала 29-летняя девушкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
В ДТП пострадала 29-летняя девушка, она сидела на пассажирском сидении "Гранты", по данным полиции, она была пристегнута ремнем безопасности, что, возможно, спасло ей жизнь. Однако помощь медиков ей все равно потребовалась, и пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.
В причинах произошедшего продолжает разбираться полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU