2020-03-21T19:05:06+03:00
Происшествия

Две "Лады" не поделили дорогу в Безенчук

В аварии пострадала девушка, к счастью, она была пристегнута ремнем безопасности
Александра БУДАЕВА
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По предварительным данным, "Гранты" нарушил правила расположения машины на проезжей частиПо предварительным данным, "Гранты" нарушил правила расположения машины на проезжей частиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером 20 марта на автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись "Приора" и "Гранта", первая ехала со стороны Самары в направлении Безенчука, вторая, наоборот, из Безенчука в Самару. На 50 км этой автодороги в 18.45 и произошло ДТП.

- По предварительным данным, 22-летний водитель "Гранты" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за этого и произошло столкновение, - говорят в областном МВД.

В ДТП пострадала 29-летняя девушка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ДТП пострадала 29-летняя девушкаФото: ГУ МВД России по Самарской области

В ДТП пострадала 29-летняя девушка, она сидела на пассажирском сидении "Гранты", по данным полиции, она была пристегнута ремнем безопасности, что, возможно, спасло ей жизнь. Однако помощь медиков ей все равно потребовалась, и пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

В причинах произошедшего продолжает разбираться полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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