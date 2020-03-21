2020-03-21T14:28:59+03:00
Происшествия

Мойка all inclusive: в Октябрьске мужчина стал жертвой сексуального насилия

Эту информацию уже подтвердили в региональном Следственном комитете
Александра БУДАЕВА
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Расследование ведет Следственный комитетРасследование ведет Следственный комитетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональный Следственный комитет ведет расследование ЧП, которое произошло этой весной на автомойке в городе Октябрьск. По предварительным данным, жертвой сексуального насилия стал мужчина.

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, речь идет об автомойке на ул.Ленина в городе Октябрьск. От кого "утекла" информация о данном преступлении в соцсети, пока не ясно, но жители города пишут о том, что фигурантом уголовного дела может стать работник автомойки.

Эту информацию следователи не подтвердили. Они не раскрывают сведений о потерпевшем и его предполагаемом обидчике. Сотрудникам местного издания "КТВ-Луч" в ведомстве сообщили лишь, что уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Силовики пока разбираются, что именно произошло и кто в этом виноват.

Санкции статьи, по которой сейчас ведется расследование предусматривают наказание в виде реального лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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