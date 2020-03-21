Два человека пострадали в ДТП на ул.Краснодонской в Самаре

21 Март 2020 2020-03-21T14:48:51+03:00

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Сегодня в Самаре на Безымянке столкнулись ВАЗ-2114 и Renault Logan. Фото с места ДТП уже появились в соцсетях. Авария произошла на перекрестке пр.Юных Пионеров и ул.Краснодонской.

По предварительным данным, в аварии может быть виноват водитель Renault Logan: он ехал по ул.Краснодонской со стороны ул.Вольской в направлении ул.Ставропольской и не уступил дорогу "четырнадцатой". В итоге травмы получили водитель и пассажир, которые находились внутри ВАЗ-2114.

Сейчас на месте аварии работает полиция. Фото: vk.com/dtp_163Фото: Соцсети

В облМВД корреспондентам "КП-Самара" сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП.

- Условия и причины ДТП, а так же количество пострадавших уточняется, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе региональной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU