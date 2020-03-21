Ушко, как у эльфа и пятнышко на животе: жительница Тольятти нашла похищенную дочь спустя 23 года

21 Март 2020 2020-03-21T16:50:14+03:00

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Жительница Тольятти Ольга Синельникова спустя 23 года встретилась с дочерью, которую у нее похитили 3 октября 1996 года, 20 марта сюжет об этой семье вышел в передаче "Жди меня".

Малышке Маше на тот момент было 2 месяца, молодая мама пошла в продуктовый магазин, оставила коляску у входа, вернулась - ни коляски, ни ребенка уже не было.

За малышку объявляли награду, ее искали много лет подряд. А нашли только после того, как предполагаемая похитительница умерла - перед смертью она покаялась родным, что своего ребенка при родах потеряла, украла чужого и назвала ее Верой.

ДНК-тест подтвердил родство, но сама девушка, которой на тот момент было уже 23 года, поверила в эту историю лишь после того, как Ольга по телефону сказала ей, что у дочки Маши было заостренное левое ухо и пятнышко на животе. После этого девушка согласилась встретиться с Ольгой.

Жительница Тольятти обрела дочь спустя 23 года.У Ольги Синельниковой украли двухмесячную дочь Машу. Это произошло 3 октября 1996 года у магазина в Тольятти. За помощь в розыске ребенка предлагались огромные по тем временам деньги. Машу так и не смогли найти. Спустя годы в редакцию программы "Жди меня" пришел отклик от некой женщины, которая сообщила, что ее родственница перед смертью раскрыла ей ужасную тайну. После этого программа начала собственное расследование. Наталья Якушкина обратилась в студию "Жди меня", надеясь на помощь в поисках ее брата и сестры - близнецов Лёши и Оли. Их мать лишили родительских прав. Наталья оказалась в интернате, а Оля и Лёша попали в дом малютки. Позже мать смогла восстановить свои права и забрать Наталью, но близнецов к тому моменту уже усыновили. Больше выпусков программы "Жди меня" можно найти в плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS-NSDyM8xBTacAbALtgxg-_ http://www.ntv.ru/video/click1837500/?catid=4&vcid=1837500&vcver=0

ИСТОЧНИК KP.RU