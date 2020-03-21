2020-03-21T16:15:31+03:00
Происшествия

Три товарища: В Самарской области мигрантов задержали с крупной партией героина

Наркотики прятали под водительским сиденьем автомобиля
Александра БУДАЕВА
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Операцию по задержанию наркокурьеров провело спецподразделение по борьбе с наркотикамиОперацию по задержанию наркокурьеров провело спецподразделение по борьбе с наркотикамиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ехали-ехали, чуть-чуть не доехали: в Ставропольском районе полиция остановила машину с тремя мигрантами. Те думали, обычная проверка, тормознули-то их на посту ГИБДД. Но нет: работали сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками, которые точно знали, что ищут. А искали они героин.

Наркотики спрятаны были очень хитро: стражам порядка пришлось потрудиться, чтобы их найти. Сверточки с "запрещенкой" засунули в пол под водительским сиденьем, остатки распихали по машине. Но долгие и кропотливые поиски увенчались успехом: в итоге полицейские "нарыли" 50 пакетиков с наркотиками.

Наркотики были хитро спрятаны в машине Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Наркотики были хитро спрятаны в машинеФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Их в тот же день отдали на экспертизу, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Специалисты определили, что в свертках был героин, общая масса изъятого вещества составила 100 граммов.

После получения результатов экспертизы в областном подразделении по борьбе с наркотиками возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц по предварительному сговору", санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

О фигурантах уголовного дела пока известно немного: они являются выходцами "одной из соседних республик", на время следствия они задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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