В Тольятти сотрудников ГИБДД вызвали зафиксировать столкновение самоката с машиной, которая везла утонувшего кабана

21 Март 2020 2020-03-21T17:08:15+03:00

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Вся эта странная история началась с кабана. Он зачем-то решил переплыть Волгу, но не рассчитал свои силы и утонул.

Заметив труп животного в воде, жители Тольятти вызвали спасателей. Те достали кабана, помочь которому уже было нельзя, после чего сообщили о происшествии лесникам и ветеринарам. Те тоже приехали на набережную Комсомольского района, где лежал несчастный кабан.

Погрузив тушу в машину, лесники начали выезжать с набережной но увидели мужчину с ребенком, которые везли с собой самокат. Место там достаточно узкое было, и автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов. Но что-то пошло не так, и самокат задел служебную машину. После этого на набережную вызвали еще и инспекторов ГИБДД.

В пресс-службе областного МВД подтвердили, что подобный вызов действительно был, однако отметили, что как ДТП этот инцидент квалифицировать нельзя

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ИСТОЧНИК KP.RU