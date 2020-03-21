2020-03-21T20:18:50+03:00
Происшествия

Самарец пытался разбогатеть на поддельных 5000-х купюрах, но прогорел

Афериста задержали сотрудники ФСБ
Александра БУДАЕВА
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При обыске у подозреваемого изъято 775 000 рублей фальшивкамиПри обыске у подозреваемого изъято 775 000 рублей фальшивкамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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"Все гениальное просто" - так рассудил житель Самары, когда решил заработать на фальшивых купюрах. В декабре прошлого года прикупил в Москве подешевле поддельных 5000-х банкнот, привез из в Самару и начал понемногу сбывать.

Много ли фальшивок ушло в оборот, пока не ясно, но опера из регионального ФСБ сумели вычислить афериста. При обыске у него изъято 775 000 рублей - правда, все деньги были ненастоящими, экспертиза это подтвердила.

6 февраля самарец стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", расследование ведет отдел полиции №1 Кировского района Самары.

Фальшивомонетчику грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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