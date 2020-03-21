"Ну и ну - как будто ехал на войну": в иномарке под Новокуйбышевском нашли целый боекомплект

21 Март 2020 2020-03-21T20:46:31+03:00

Автоматы, пулеметы, пистолеты, патроны и множество разных боеприпасов - такого набора давненько в регионе не видали

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Что возит в багажнике рядовой автомобилист? Запаску, инструменты, еще что-нибудь нужное. А вот вкусы задержанного 17 марта мужчины были весьма специфичны: в багажнике его иномарки обнаружили такой боекомплект, что даже бывалые опера присвистнули:

- Ну и ну! Как будто на войну собрался!

В обычном с виду автомобиле марки Toyota скрывалось невиданное "богатство": пулеметы и автоматы, сотни патронов, пистолеты и боеприпасы.

Поговаривают, что водитель был членом одной весьма известной в Самарской области ОПГ, однако официально силовые ведомства эту информацию пока не подтверждают.

Спецоперацию вечером 17 марта проводили сотрудники уголовного розыска облМВД, опера из УФСБ России по Самарской области и спецподразделение "Гром".

Открыв багажник машины, они поняли, что своими силами тут не обойтись, и позвали на помощь саперов из ОМОНа.

Боеприпасы уже осмотрели эксперты, признали их годными к использованию. В отношении задержанного после этого возбудили уголовное дело за участие в незаконном обороте оружия. Сейчас решается вопрос об его аресте. Силовики тем временем устанавливают, откуда и куда он перевозил оружие, а также кому оно предназначалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/767929" frameborder="0"></iframe> В Новокуйбышевске задержали начиненную оружием и боеприпасами «Тойоту».Видео: ГУ МВД России по Самарской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU