2020-03-21T20:46:31+03:00
Происшествия

"Ну и ну - как будто ехал на войну": в иномарке под Новокуйбышевском нашли целый боекомплект

Автоматы, пулеметы, пистолеты, патроны и множество разных боеприпасов - такого набора давненько в регионе не видали
Александра БУДАЕВА
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На месте происшествия работали сотрудники полиции, ФСБ, плюс ОМОН и саперыНа месте происшествия работали сотрудники полиции, ФСБ, плюс ОМОН и саперыФото: принтскрин видео.
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Что возит в багажнике рядовой автомобилист? Запаску, инструменты, еще что-нибудь нужное. А вот вкусы задержанного 17 марта мужчины были весьма специфичны: в багажнике его иномарки обнаружили такой боекомплект, что даже бывалые опера присвистнули:

- Ну и ну! Как будто на войну собрался!

В обычном с виду автомобиле марки Toyota скрывалось невиданное "богатство": пулеметы и автоматы, сотни патронов, пистолеты и боеприпасы.

Поговаривают, что водитель был членом одной весьма известной в Самарской области ОПГ, однако официально силовые ведомства эту информацию пока не подтверждают.

Спецоперацию вечером 17 марта проводили сотрудники уголовного розыска облМВД, опера из УФСБ России по Самарской области и спецподразделение "Гром".

Открыв багажник машины, они поняли, что своими силами тут не обойтись, и позвали на помощь саперов из ОМОНа.

Боеприпасы уже осмотрели эксперты, признали их годными к использованию. В отношении задержанного после этого возбудили уголовное дело за участие в незаконном обороте оружия. Сейчас решается вопрос об его аресте. Силовики тем временем устанавливают, откуда и куда он перевозил оружие, а также кому оно предназначалось.

В Новокуйбышевске задержали начиненную оружием и боеприпасами «Тойоту».Видео: ГУ МВД России по Самарской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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