Авария с автобусом в Тольятти: на месте работает полиция

21 Март 2020 2020-03-21T22:00:07+03:00

За медицинской помощью пока никто не обращался

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Сегодня вечером в Тольятти на ул.Матросова произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись автобус и легковушка, на момент столкновения внутри автобуса пассажиров не было.

Очевидцы сообщают, что авария серьезная, однако данных о пострадавших пока нет. На месте ДТП сейчас работает полиция, они выясняют, кто прав, кто виноват в аварии.

- Стражи порядка обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, - прокомментировали ситуацию корреспондентам "КП-Самара" в облМВД. - За медицинской помощью в присутствии сотрудников полиции никто не общался. По собранным материалам будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

ИСТОЧНИК KP.RU