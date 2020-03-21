2020-03-21T22:00:07+03:00
Происшествия

Авария с автобусом в Тольятти: на месте работает полиция

За медицинской помощью пока никто не обращался
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
На месте ЧП работает полиция. Фото: vk.com/patrul_tltНа месте ЧП работает полиция. Фото: vk.com/patrul_tlt
Изменить размер текста:

Сегодня вечером в Тольятти на ул.Матросова произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись автобус и легковушка, на момент столкновения внутри автобуса пассажиров не было.

Очевидцы сообщают, что авария серьезная, однако данных о пострадавших пока нет. На месте ДТП сейчас работает полиция, они выясняют, кто прав, кто виноват в аварии.

- Стражи порядка обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, - прокомментировали ситуацию корреспондентам "КП-Самара" в облМВД. - За медицинской помощью в присутствии сотрудников полиции никто не общался. По собранным материалам будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авария с автобусом в Тольятти: на месте работает полиция
"Останьтесь дома": врачи из Самары и Тольятти просят горожан беречься от коронавируса
"Ну и ну - как будто ехал на войну": в иномарке под Новокуйбышевском нашли целый боекомплект [видео]
Самарец пытался разбогатеть на поддельных 5000-х купюрах, но прогорел
Две "Лады" не поделили дорогу в Безенчук
Самарская полиция нашла Лутфуллоха в торговом центре
Количество заболевших в Самаре на 21 марта не выросло
В Тольятти сотрудников ГИБДД вызвали зафиксировать столкновение самоката с машиной, которая везла утонувшего кабана
Жигулевская ГЭС начала пропуск паводка - 2020 в Самаре
Три товарища: В Самарской области мигрантов задержали с крупной партией героина
Ушко, как у эльфа и пятнышко на животе: жительница Тольятти нашла похищенную дочь спустя 23 года
Два человека пострадали в ДТП на ул.Краснодонской в Самаре
Мойка all inclusive: в Октябрьске мужчина стал жертвой сексуального насилия
Появилось видео столкновения трех автомобилей на ул.Солнечной в Самаре
Рыбка с сюрпризом: в Роспотребнадзоре рассказали, почему в Сызрани изъяли из продажи 110 кг рыбы
В Самаре возле Дома Молодежи нашли подпольный игорный клуб
На "АВТОВАЗе" двое больны коронавирусом, 29 человек на карантине
В Самаре таксист сбил пешехода
Справки поставили на поток: в Самаре будут судить врача и двух посредников за оформление инвалидности за деньги
В Самаре опять пропал Лутфуллох
В пожаре на Металлурге в Самаре погибли три человека
В Самарской области вынесли приговор дальнобойщику, который убил проститутку и возил ее труп с собой
Животное на улице: в Тольятти на девочку напала агрессивная обезьяна
Защитник «Крыльев Советов»: «Коронавирус – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день»