2020-03-22T08:11:34+03:00
Происшествия

Расплачивались алкоголем и сигаретами: под Самарой полиция ливидировала наркопритон

Теперь хозяин «нехорошей квартиры» может угодить за решетку
Ольга НОВИКОВА
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Незадачливому хозяину квартиры грозит до 4 лет лишения свободыНезадачливому хозяину квартиры грозит до 4 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Под Самарой полиция задержала 45-мужчину, который превратил свое жилище в наркопритон. «Нехорошая квартира» располагалась в пос.Смышляевка. Как установили полицейские, в этом году мужчина систематически предоставлял свои квадратные метры в пользование знакомым наркоманам, которые устраивали там настоящие оргии.

- Во время осмотра квартиры были обнаружены одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что за пользование квартирой ее хозяин брал совсем недорого – посетителя расплачивались с ним спиртным или сигаретами. Теперь против него возбудили уголовное дело, и незадачливому хозяину квартиры грозит до 4 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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